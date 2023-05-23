Çanakkale ruhunu yeniden yaşadılar

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gaziler ve aileleri için Çanakkale-Gelibolu gezi programı düzenlendi.

Gezi programında tarihi öneme sahip olan Eceabat, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Sargı Yeri Şehitliği, Hilal-ı Ahmet Müzesi, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezildi. Duygusal anların yaşandığı gezide gazi ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Geziye katılan gaziler ve aileleri etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.