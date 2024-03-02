Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tır'ı Pazaryeri'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’ Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ziyaretçilere açıldı.

Müze hakkında açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, ”Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Bilecik Valiliği himayelerinde, dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’te 1 ile 5 Mart tarihleri arasında bugün Pazaryeri ilçesinde başlayan Çanakkale gezici müzemiz Söğüt, Bilecik ve Osmaneli’nde olmak üzere toplam 4 ve merkez ve ilçemizde gezi programını icra ediyoruz. Çocuklarımızın bu anlamda Çanakkale ruhunu Çanakkale tırımızı gezerek ve görerek yaşamaları bizleri çok mutlu etti. Bu organizasyonu inşallah süreci devam ettirerek tamamlamayı hedefliyoruz. Bu manada Bilecik Valimize, Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Alan Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pazaryeri ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.