Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914’te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen törende dualarla anıldı. İlk Şehitler Kabristanlığı’na karanfil bırakıldı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi’nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen anma törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit aileleri dernekleri, gazi dernekleri, şehit aileleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Seddülbahir Kalesi’nde şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından, İlk Şehitler Kabristanlığı’na karanfil bırakıldı.

3 Kasım 1914’te Çanakkale’nin ilk şehitlerinin toprağa düştüğü ve kahraman Mehmetçiklerin Çanakkale’nin ilk şehitleri olarak tarih sayfalarında yerini aldıkları gün olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada o büyük mücadeleyi, o büyük vatan savunmasını asla unutmamak, bu topraklara doğan Çanakkale ruhunu unutturmamak ve gelecek uşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Her zaman büyük bir güçle, gayretle çalışacağız. Çünkü çalışmalarımızdaki ilhamı Çanakkale ruhundan alıyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Cumhuriyet’e giden ilk yolların başladığı bu mekanlarda, kurtuluşa olan inancın ortaya çıktığı bu mekanlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı ilk bu mekanlarda Çanakkale ruhu da, Milli Mücadele ruhu da, Cumhuriyet ruhu da asla eksik olmayacak ve kıyamete kadar da var olacak. Bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, bu topraklarda Cumhuriyet’i kuranları ‘Çanakkale’yi Geçilmez’ yapanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun” dedi.