Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Gölcük’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilciliği Başkanı Mehmet Uğur’un Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından ise katılımcılar, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dualar etti.

Başkan Ali Yıldırım Sezer, törende yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize ’Çanakkale Geçilmez’ dedirterek bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında da program düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale Oratoryosu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan Çanakkale konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.