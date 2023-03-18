Çanakkale şehitleri için mevlid-i şerif okundu
18 Mart Çanakkale Zaferini anma törenleri öncesi Manyas Çarşı camisinde Mevlid-i Şerif okundu. Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü nedeniyle Şehitlerin ruhlarına ithafen Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Son olarak ta ilçe vaizi Burhan Oral tarafından şehitlerimiz için dualar edildi. Belediye Başkanlığınca da Şehit aileleri onuruna akşam yemek verileceği belirtildi.
18 Mart Çanakkale Zaferini anma törenleri öncesi Manyas Çarşı camisinde Mevlid-i Şerif okundu. Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü nedeniyle Şehitlerin ruhlarına ithafen Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Son olarak ta ilçe vaizi Burhan Oral tarafından şehitlerimiz için dualar edildi. Belediye Başkanlığınca da Şehit aileleri onuruna akşam yemek verileceği belirtildi.