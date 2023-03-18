Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Çanakkale Zaferinin 108'inci yıldönümü sebebiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Çanakkale Zaferinin 108’inci yıldönümü sebebiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer öncülüğünde Çanakkale Zaferinin 108’inci yıldönümü sebebiyle namaz öncesi Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Başkan Suer, program sonrası katılım sağlayan vatandaşlara helva dağıttı. Suer, yaptığı konuşmada, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü münasebetiyle şehitlerimiz için, namaz öncesi Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası ise hemşerilerimize ikramda bulunduk. Bu topraklar için Çanakkale’de vatanımızı savunarak korkusuzca şahadete yürüyen 253 bin şehidimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.