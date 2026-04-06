Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çanakkale Taşra Birimleri Mart Ayı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Taşra Birimleri Mart ayı toplantısı Devlet Su İşleri 252. Şube Müdürlüğü ev sahipliliğinde yapıldı. Toplantıda; 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında meydana gelen yağışlar, Baraj ve Göletlerin doluluk oranlarına etkisi, ildeki su depolama yapılarının doluluk oranları, yağışlar sonucunda meydana gelen taşkınlar, bu konuda alınan ve alınması gereken tedbirler ile yapılan çalışmalar, orman Yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, yapılacak ortak çalışmalar, ilde arıcılığın mevcut durumu, arıcılığın geliştirilmesi için kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ve yürütülecek projeler, küçükbaş hayvancılığın, özellikle süt koyunculuğunun geliştirilmesi için ortak yürütülecek projeler, TMO 2026 Mart ayı satışları, 2026 alım sezonu bilgilendirme çalışmaları, TKDK M6 Kamu Altyapı yatırımları, ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Tarım ve Orman sektörlerinde verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.