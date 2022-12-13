Çanakkale Valiliği: 'Depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır'

Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21 sıralarında yüzeyden 12 kilometre derinlikte 4.3. şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetleri gerçekleştirirken, Çanakkale Valiliği Biga ilçesinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Biga ilçesi merkezli olarak meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.