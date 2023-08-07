Çanakkale Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı

Çanakkale Valiliği, önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ormana giriş yasağına uyması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir” denildi.