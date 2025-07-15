Çanakkale Valisi Toraman'dan 15 Temmuz yıl dönümünde anlamlı ziyaret

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman ile beraberindeki heyet 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz gazisi Mesut Karaman’ı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman ile beraberindeki heyet 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde 15 Temmuz gazisi Mesut Karaman’ı ziyaret etti. Karaman, darbe girişimi sırasında İstanbul Topkule kışlasında yaralanarak gazi oldu. Vali Toraman, vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden kahraman gaziye şükranlarını sunduklarını belirtti.

15 Temmuz gazisi Mesut Karaman’a yapılan ziyarette, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’ta bulundu.