Çanakkale Valisi Toraman yangından etkilenen köyde incelemelerde bulundu
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulundu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına karadan müdahale edilirken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.