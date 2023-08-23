Çanakkale yangını rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi...Havadan müdahale arttırıldı

Çanakkale'de neredeyse 24 saati bulan orman yangını bir çok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Çanakkale yangını rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi...Havadan müdahale arttırıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’de neredeyse 24 saati bulan orman yangını bir çok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar Mevkisi’nden yeniden alevler yükseldi. Karadan ve hava unsurları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangının çevrelendiğini ancak bugün rüzgarın 60 kilometre hıza kadar çıkacağını belirtip, gerçek tablonun akşam saatlerinde netleşeceğini söylemişti.