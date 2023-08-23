Çanakkale yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Çanakkale'de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü'ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.

Çanakkale yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
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Çanakkale’de başlayan yangın felaketinden etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı