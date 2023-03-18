Çanakkale Zaferi'nin 108.' Yılı Esenyurt'ta anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 108.yılı dolayısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törende Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, büyük zaferin şehitlerine ithafen Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Büyük zaferin 108.yılında şehit aileleri, gaziler, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, Esenyurt Kent Konseyi, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katıldığı tören, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı ile devam etti. Törende Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Jandarma Garnizon Komutanlığı adına Hava Albayı Yusuf Akbaş Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.