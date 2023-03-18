Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılı Silivri'de kutlandı

Silivri Kaymakamlığı tarafından Çanakkale zaferinin 108’inci yılı münasebetiyle Silivri Atatürk anıtı önünde bir tören düzenledi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1.Ordu komutanlığınca görevlendirilen personel Albay İzzet Tepekaya, Başsavcı vekili Esra Uzunoğlu, Rumeli Üniversitesini temsilen Prof. Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil, gaziler, siyasi parti yönetici ve üyeleri, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören, protokol üyelerinin Atatürk anıtı önüne çelenk bırakması ile devam etti.

Program, Jandarma Teğmen Bestami Morca’nın günün anlam ve önemi ilişkinin yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

