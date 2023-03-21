Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yürüyüşle kutladılar

Nilüfer Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde düzenlenen “Yürüyelim Arkadaşlar” temalı doğa yürüyüşü Mysia Yollarında yağmur altında gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yollarında düzenlendiği doğa yürüyüşleri bu kez 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çerçevesinde düzenlendi. “Yürüyelim Arkadaşlar” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş, yoğun yağmur ve sis altında gerçekleşti. Yağmurluklarla yürüyen doğa severler Unçuru-Kazanpınar-Unçukuru güzergahındaki 10 kilometrelik parkuru 3 saatte yürüdü. Zor şartlara rağmen yürüyüşe katılanlar Çanakkale Zaferi ruhunu hep birlikte yaşadı.