Çanakkale zaferinin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi

Bilecik’te Çanakkale zaferinin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kuruluş ve Kurtuluş’un Bilecik’te de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci bir takım anma ve kutlama programı düzenlendi. Bunların en anlamlısı Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Atatürk Parkı’nda vatandaşlara buğday çorbası, üzüm hoşafı ve somun ekmeği ikram edildi.

"Amacımız Çanakkale ruhunu yaşatmaktır"

Çanakkale zaferinin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla gerçekleştirilen ikramda Belediye Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı dağıttı.

Buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Tüfekçi, ‘’Bilecik Belediyesi olarak zaferi bizlere armağan eden ecdadımızı hatırlamak ve nasıl koşullarda bizlere bu vatanı emanet ettiklerini hatırlatmak amacıyla biz de Bilecik Belediyesi olarak halkımıza buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram ettik. Amacımız Çanakkale ruhunu yaşatmaktır. Ayrıca bugün Kayı şirketimizde toplanan ciromuzu gazi ve şehitlerimizin derneklerine bağışlayacağız. Vatanımızın içinde bulunduğu zor koşullarda yılmadan ve yorulmadan savaşan şehit ve gazilerimizi anlamak ve anmak için yaptığımız bu ikrama tüm halkımızı davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Yardımcısı Tüfekçi ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.