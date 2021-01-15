12 yaşındaki kızı kandırıp 300 bin liralık ziynet eşyası ve paraları aldı

Olay dün saat 12.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir dolandırıcı ev sahibinin 12 yaşındaki kızına kendilerini savcı olarak tanıtarak babasının adının FETÖ dosyasında geçtiğini ve diğer FETÖ şüphelilerinin de evlerine altın ve para koyduklarını söyleyerek, kapıya gelen sözde polis memuruna evdeki altın ve paraları teslim etmelerini söyledi.
Asayiş Büro ekiplerinin özverili çalışmasının ardından telefon dolandırıcısı Akın Onan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlı, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan altın ve paralar ise sahiplerine geri teslim edildi.