Başkan Erdoğan, belediye öğretmenleriyle buluştu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediyenin kreşlerinde görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan ile birlikte Biga Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevi, Biga Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bilgi Evleri ve kurslarda görev yapan öğretmenlerle kahvaltı programında buluştu. Başkan Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladığı öğretmenlerle birlikte keman kursu öğretmeninin müzik dinletisine eşlik etti ve ardından pasta kesti.

Başkan Erdoğan kutlamanın ardından yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

"Belediyemiz bünyesinde hizmet veren üç kreşimizde görevli ve geleceğimizi kurmak adına emek sarf eden, gelecek neslimiz olan yavrularımızın ilk öğretmenleri olan sizlere teşekkür ediyorum. Geleceğin güvencesi eğitim, eğitimin güvencesi ise sizlersiniz. Nice fidanımızın elinden tutup yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan yine sizlersiniz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi ile bilgi evlerimizdeki kurslarda ve kapalı yüzme havuzumuzda görevli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Başkan Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden Biga Belediyesi’nin kış kurslarına katılan kursiyerlere ziyarette bulunarak sohbet etti. 2 bin 500’ün üzerindeki kursiyer ve 43 eğitmenle kursların etkin ve faydalı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, yoğun ilgiyle beraber Biga’nın bölgenin en büyük eğitim merkezi olduğunu kaydetti.