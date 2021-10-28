Başkan Makas’tan 29 Ekim kutlama mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Makas mesajında; “29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyetimizi, en zor şartlarda dahi korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en mühim vazifesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız bugünde, Yüce Türk Milleti olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlamak gibi ulvi bir görevin peşini bırakmayacağız ve bu onurlu mirası geleceğe taşımaya nesilden nesile devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizce gösterdiğimiz destansı mücadelemizi istiklal ve istikbalimiz için, aynı kararlılık ve duruşla, kutlu mücadelemiz şüphesiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Milletimiz var, devletimiz payidar olsun” ifadelerine yer verdi.