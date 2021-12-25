Başkan Makas’tan Milli Şair Ersoy’u anma mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Makas mesajında; “İstiklal mücadelesine katılarak, bağımsızlık ateşinin yanmasında büyük katkılar veren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bıraktığı eserlerle milletimize birlik ve beraberliğin gücünü göstermiştir. Sözleriyle gönülleri fetheden müstesna bir olan şair Mehmet Akif, İstiklal Marşı’mızla, Çanakkale Şehitleri’ne şiiriyle milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemize inanç, umut ve azmi aşılayan Akif, hak ve istikbal mücadelesi için ömrü boyunca çaba göstererek, bizlere örnek olmuştur. Şiir ve makaleleriyle yolumuzu aydınlatan imanlı bir devlet adamı olan Mehmet Akif’in fikirlerini yaşatarak, gelecek nesillere ilham kaynağı olması için çalışacağız. Bu vesileyle merhum Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümde Allah’tan rahmet diliyor, minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.