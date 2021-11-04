Başkan Öz çocuk oyun alanlarında incelemelerde bulundu

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, park ve çocuk oyun alanlarında incelemelerde bulundu.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilgili müdürler eşliğinde park ve çocuk oyun alanlarında incelemelerde bulunarak park alanlarında çocuklar için neler yapabileceklerini değerlendirdiler. Çan Belediye Başkanı Öz yaptığı açıklamada, “Sosyal yaşam alanlarımızı oluşturan; çocuklarımızın eğlence dünyasını şekillendiren ve hoşça vakit geçirmesine imkan sunan park alanlarımıza ziyarette bulunduk. Çocuklarımızın aktive alanlarını genişletmek, onların eğlence dünyasında ve bireysel gelişiminde kazanımlar elde etmesi için uğraşıyoruz. Sorumlu müdürlerimiz eşliğinde, halkımıza ve çocuklarımıza daha fazla hizmet sunmak, taleplerine cevap vermek için notlarımızı aldık” dedi.