Biga Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışına karşı harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürürken, belediyeden don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu.

Marmara Bölgesi’nde görülen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan ve teyakkuza geçen Biga Belediyesi ekipleri, 22 Ocak 2022 Cumartesi gece saatlerinde ilçede başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, don ve buzlanma olaylarına karşı gece boyunca yollarda ve kaldırımlarda sık sık tuzlama çalışması yapan ekiplerden bilgi alarak, kolaylıklar diledi.

Yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, “Meteoroloji’nin kar yağışı, don ve buzlanma olaylarına karşı yaptığı uyarılarla beraber Cumartesi gecesi kar yağışı başladı ancak şehir merkezinde kısa süreli etkili oldu. Önceden hazırlıklarını tamamlayan ekiplerimiz kar küremesi yaptı ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle köylerde ve tepelerde etkili olan kar yağışı sıcaklık derecesini düşürdü. Gece saatlerinde buzlanma yaşanıyor. Biz de ekiplerimizi gece saatlerinde çalışmaları esnasında sahada ziyaret ederek bilgi aldık. Hemşehrilerimizin dikkatli ve duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Herhangi bir olumsuzluğa karşı Alo 153 veya 315 00 00 telefon numarasından bizlere 7/24 ulaşabilirler” dedi.