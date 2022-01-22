banner4556

Biga beyaza büründü

banner4336

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Biga beyaza büründü
banner4581

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

banner4575

Yaşanan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Edinilen bilgiye göre Biga Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince; Karaağaç, Kazmalı, Çömlekçi, Paşaçayı, Ramazanlar, Ahmetler, Elmalı, Yeşilköy, Kaynarca, Ilıcabaşı, Sarnıç Obalar, Sarısıvat, Dikmen, Işıkeli, Arabaalan, İlyasalan, Yenimahalle, Camialan köylerinde gün içerisinde kapalı olan yolların trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İETT otobüsü bariyerleri aşıp demir korkuluklara...
İETT otobüsü bariyerleri aşıp demir korkuluklara...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321