Biga´da 152.STP toplantısı yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Sivil Toplum Platformu’nun (STP) 152´inci toplantısı gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Platformunun (STP) 152´inci toplantısı, Biga Ticaret Borsası (TB) Başkanı Mesut Okyay başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere ilçede bulunan diğer fakülte ve meslek yüksek okulunun boş kalan kontenjan durumu görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, yapımı devam eden ve yapılması planlanan ilk ve orta dereceli okulların durumu hakkında bilgi verdi. Bilen yaptığı konuşmasında, “Depreme dayanıksız olduğundan dolayı yıkılan ve güçlendirme yapılan okullarımız. 15 okulumuz yıkıldı. 5 okulumuzun da güçlendirmesi yapıldı. Okullar yıkıldıktan sonra sıkıntılarımızı asgari düzeye indirmek için okullarımızı ikili eğitime geçirdik. Bunlardan 6 tane okulumuz şu an ikili eğitim yapıyor. Şehit İbrahim Ateş’in bünyesinde İmam Hatip Orta Okulu’muz var. Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Biga Ortaokulunun 5 ve 6. sınıfları, İÇDAŞ Fen Lisesinde 7 ve 8. sınıflarımız, Hüseyin Onan İlkokulunda Cumhuriyet İlkokulumuz var. Biga Anadolu İmam Hatip Lisesinde Cumhuriyet Ortaokulu var. Biga Atatürk Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi var. Balıklıçeşme, Ağaköy, Sinekçi bu okullarımızın kapasitesi yeterli olduğu için Balıklıçeşme İlkokulu ile Kozçeşme İlkokulunu eşleştirdik. Ağaköy İlkokulu Bakacak İlkokul ve Ortaokulunu bünyesinde barındırıyor. Sinekçi İlkokulu da Güvemalan Ortaokulunu barındırıyor. Hamdibey Ticaret Meslek Lisemizde Dumlupınar İlkokulu ile ikili eğitim yapıyordu. Biga Meslek Yüksek Okulumuz Ağaköy yerleşkesine taşınınca okulumuzu oraya aldık. Şu an normal eğitime geçti. Bu yıl açılmış olan Bilim Sanat Merkezimiz üstün zekalı olan öğrencilerimize hitap ediyor. Bu okulumuz da yeni taşınan Biga Meslek Yüksek Okulumuzun binasında eğitim vermektedir. Sadece il merkezlerinde olan Rehberlik Araştırma Merkezimizde eski vakıflar yurdunda eğitim öğretime devam ediyor" dedi.

Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (BİİBF) Dekanı Prof. Dr. Ercan Sarıdoğan ise konuşmasında 5 yıldır öğrenci sayısında düşüş yaşandığına dikkat çekerek, "Tüm Türkiye genelinde yaygın bir fakülte açılma rüzgarı var. En kolay açılanlar da İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri. Sınavlarda tercih yapacak öğrenci havuzunda inanılmaz bir düşüş var. 15 kasımda Burdur’da İİBF konseyi toplanacak. Tüm Türkiye’deki İktisadi İdari Bilimler Fakültelerindeki gerilemenin teşhisini ve tedavisini yapacaklar. Biga özelinde baktığımızda artan fakülte ve bölüm sayısı diyebiliriz. Öğrencilerimiz coğrafi nedenler sebebiyle Biga yerine Çanakkale’yi tercih ediyorlar. Öğrenciler pratik iş bulacakları bölümleri tercih ediyorlar. Bölgesel rekabette öne çıkmak için içerikleri zenginleştirerek işletme ve iktisat gibi yapılandırmaya gitmemiz kıymetli olacaktır" diye konuştu.

Toplantıda, Biga Ticaret Borsası (TB) Başkanı Mesut Okyay’da Borsa üyeleri ile birlikte bir okul yaptırma kararı aldıklarını duyurdu.