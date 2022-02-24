banner4556

Biga’da 400 kişiye günlü sıcak yemek dağıtılıyor

banner4664

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşevi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 400 kişiye günlük sıcak yemek dağıtılıyor.

Biga’da 400 kişiye günlü sıcak yemek dağıtılıyor
banner4581

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kaymakamlık tarafından Aşevi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 400 kişiye günlük sıcak yemek dağıtılıyor.

banner4336

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulan ve onaylanan Aşevi Projesi kapsamında sıcak yemek ihtiyacı karşılanan haneleri ziyaret etti. Bakacak çiftliği Köyünde sıcak yemek dağıtımına katılan Kaymakam Erdinç Dolu yaptığı açıklama, "Aşevi Projesi kapsamında günlük 400 vatandaşımızın evine sıcak yemek ulaştıracağız. Aşevi Projemizin hayata geçirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı Valimiz Sayın İlhami Aktaş’a, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan’a teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette, Dolu’ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Bakacak çiftliği Köy Muhtarı Metin Saygılı ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Ergün eşlik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda...
Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666