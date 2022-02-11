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Çan Belediye Başkanı Öz, JICA Başkanıyla bir araya geldi

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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ankara’da JİCA Başkanı Ikuro Nobuhiro ve heyeti ile bir araya geldi.

Çan Belediye Başkanı Öz, JICA Başkanıyla bir araya geldi
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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ankara’da JİCA Başkanı Ikuro Nobuhiro ve heyeti ile bir araya geldi.

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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ankara ziyaretleri sırasında Japon Uluslararası Kalkınma Ajansından (JİCA) önceki dönem çekilen kredinin kur farkından oluşan TL karşılığı artışın tekrar uyarlanması için bir görüşme gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Öz, “CHP Genel Merkezimizin de yakından takip ettiği süreçte, Yerel Yönetimlerden sorumlu CHP Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Mali Hizmetler Müdürümüz Ali Yavaş ve Avukatımız Bihter Bilir İzmirli ile birlikte Japon Uluslararası Kalkınma Ajansından (JİCA) önceki dönem çekilen kredinin kur farkından oluşan TL karşılığı artışın tekrar uyarlanması için bir görüşme gerçekleştirdik. Daha önce İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığında yaptığımız görüşmeden sonra bugünde ajans merkez binasında, JİCA Başkanı Ikuro Nobuhiro ve heyeti ile bir araya geldik. Böylelikle artan döviz kurunun çekilen kredi üzerindeki olumsuz etkilerinin telafisi için artış öncesi kur sabitleme ya da sözleşmenin yeniden uyarlanması konusunda taleplerimizi bir kez daha iletmiş olduk. Yaptığımız sunum sonrası çekilen kredinin kur artışından kaynaklı ilçemiz ve belediyemiz üzerindeki ekonomik etkisinin azaltılması yönünde görüşmelerimiz devam edecek” dedi.

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