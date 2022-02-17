Çan Belediyesi kitap fuarı başladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı başladı.

Çan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 4 gün sürecek Kitap Fuarı, Çan Belediyesi düğün salonunda yapılan açılış ardından başladı. gerçekleştirilen kitap fuarının 20 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz,” Biz yerel yönetimi, sadece altyapı ve üstyapı çalışmaları olarak düşünmüyoruz. Derman Belediyeciliği, üreten belediyecilik, emek belediyeciliği kavramları üzerinden projeler üretiyoruz. Bu anlamda kültürü de önemsiyoruz. Çan Belediyesi olarak kültürel anlamda bölgede açık ara farkla sürdürülebilir, yoğun ve çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kitap fuarımız ilerleyen yıllarda daha da büyüyecek, yerelden ulusala sıçrayacak. Çan’da kültür ve sanattaki başarımız kitap fuarlarıyla perçinlenecek. Ben başta yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kırtasiyecilerimize katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Fuarımıza emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Değerli kitap dostları, telefonunuzun şarjı bitebilir ama kitabınızın asla. Gülleriniz solabilir ama kitaplarınız asla. Dostlarınız terk edebilir ama kitaplarınız asla” dedi.