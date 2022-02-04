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Çan Belediyesi otopark meselesine çare arıyor

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde otopark meselesine çare aranıyor.

Çan Belediyesi otopark meselesine çare arıyor
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde otopark meselesine çare aranıyor.

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Belediye Başkanı Bülent Öz ve ilgili ekipler şehir içinde oluşan trafik meselesini çözmek amacıyla incelemelerde bulundu. Başkan Öz, “Şehir içi araç trafiğini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu kapsamda şehir genelinde trafik ve araç otopark sorununu çözüm sunan uygulamalar gerçekleştirdik. Bugün de, Çan Belediyesi olarak hazırlanan şehir içi kavşak, trafik sirkülasyon ve otopark düzenleme projeleri kapsamında incelemelerde bulunduk” dedi.

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