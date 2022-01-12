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Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri sokak hayvanlarına yardım ediyor.

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri sokak hayvanlarına yardım ediyor.

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Çan ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından sokak hayvanlarının mama ihtiyacı Çan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Havaların soğuması ve ardından kar yağışı ile sokaktaki canlarımızın mama ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gün boyu mama kaplarının temizliği ve can dostlarımızın yiyecek ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki dostlarımız için vatandaşlarımızı da hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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