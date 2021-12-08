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Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor

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Çanakkale’nin Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Çan Belediyesinin ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere hediyeler veriliyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çocuklarımızın gülüşü, ailelerin mutluluğu ile gelecek nesillere armağanlarımızı sunuyoruz. Yeni doğan bebeklerimizi unutmuyor, ‘Hoş geldin Bebek’ projemiz kapsamında ailemizin birer parçası olarak kabul ettiğimiz evlatlarımıza sağlık ve huzur dolu yıllar diliyorum” dedi.

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