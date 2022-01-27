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Çan Belediyesinden memura yüzde 120 artış

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Çanakkale’nin Çan Belediyesi memurlara en yüksek tavan oranı olan yüzde 120 artış verdi.

Çan Belediyesinden memura yüzde 120 artış
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi memurlara en yüksek tavan oranı olan yüzde 120 artış verdi.

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Çalışanlarının emeğini ve hakkını sosyal belediyecilik anlayışı gereği önemseyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, emekten ve emekçiden tasarruf olmaz diyerek Tüm Bel-Sen ile sözleşme imzaladı. Başkan Öz, “Çan Belediyesi olarak çalışanlarımıza sahip çıkıyor, herkesin eşit oranda faydalanacağı sözleşme ile en yüksek tavan oranı olan yüzde 120 oranında bir artışa imza atıyoruz. Çalışan memur emekçilerimizi memnun edecek sözleşme ile haklarını koruyoruz. Tüm Bel-Sen ile imzaladığımız sözleşmemiz Çan Belediyesi çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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