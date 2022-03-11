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Çan Belediyesinden yakacak yardımı

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Çanakkale’nin Çan Belediyesi soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunuyor.

Çan Belediyesinden yakacak yardımı
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunuyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşın yanında olan Çan Belediyesi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşullarında ihtiyacı olan ailelere yakacak yardımında bulunuyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Her zaman olduğu gibi soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanındayız. Tespit edilen ailelerin evlerine yakacak yardımı için ekiplerimiz hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Gün içinde tamamlanan hazırlıklar sonrası, hanelere ulaşmak üzere yakacak yardımlarımız ailelere teslim edilecek” dedi.

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