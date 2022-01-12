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Çan Meslek Yüksekokulu fakülte oluyor

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu’nun fakülte olması için ilk toplantı düzenlendi.

Çan Meslek Yüksekokulu fakülte oluyor
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu’nun fakülte olması için ilk toplantı düzenlendi.

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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu, 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Bölümlerini bünyesine dahil ederek fakülteye çevirmek için Çan İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti Temsilcileri, STK başkanları ve ilçede bulunan iş insanlarının da ortak katılımlarıyla ilk toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Hedefimiz, üniversitemize yeni bir kampüs alanı oluşturarak, bünyesine dahil edilecek 4 yıllık bölümler ile hem ilçemize, hem de öğrencilerimize katkı sağlamaktır. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Çan Belediyesi olarak bu süreçte üzerimize düşen görevlerin eksiksiz yerine getirileceğini de belirtmek istiyoruz” dedi.

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