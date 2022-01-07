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Çan şebeke su hattında yeni uygulama

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Çanakkale’nin Çan Belediyesi şebeke suyu ana hattı çalışmaları devam ederken ’vantuz’ uygulamasını hayata geçiriyor.

Çan şebeke su hattında yeni uygulama
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Çanakkale’nin Çan Belediyesi şebeke suyu ana hattı çalışmaları devam ederken ’vantuz’ uygulamasını hayata geçiriyor.

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Çan Belediyesi bir süredir yürüttüğü ve ilçe için önemli olan şebeke suyu ana hattı çalışmaları devam ederken vantuz uygulamasını hayata geçiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yapmış olduğumuz çalışmamızda, yeni uygulamaya koyduğumuz vantuz aparatının bağlantısını gerçekleştirdik. Bu aparat ile su borularının içinde birikebilecek havanın tahliyesini sağlayacak, su akışının kesintiye uğramasını engelleyecek ve hattımızda doğabilecek su basıncını dengeleyecek. Dolayısıyla, su patlaklarının önüne geçecek vantuz sistem aparatını uygulamaya geçirdik” dedi.

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