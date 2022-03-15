Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Topluluğu ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Tanıtma Topluluğu’nun hazırladığı ‘Çanakkale Savaşları’ sergisi açıldı.
Çanakkale Savaşları Sergisi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında bir AVM’de ziyaret edilebilecek.
Sergide, deniz ve kara muharebelerine dair fotoğrafların yanı sıra cephe gerisinde yaşananlar ve kentin uğradığı tahribatı yansıtan çeşitli kareler yer alıyor.