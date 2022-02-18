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Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

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Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve tütün mamulüne el konuldu.

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
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Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve tütün mamulüne el konuldu.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek B.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 750 kutu içinde 150 bin adet bandrolsüz makaron, 40 paket gümrük kaçağı tütün, 216 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 15 paket gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Şüpheli B.D. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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