banner4556

Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı

banner4664

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 yaralı
banner4581

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

banner4336

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında Cengiz Ö. idaresindeki 22 KA 862 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki taşın üzerine çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan Cengiz Ö., köylüler tarafından araçtan çıkarıldı. Köylüler, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF’den naklen yayın ihalesi ile ilgili açıklama
TFF’den naklen yayın ihalesi ile ilgili açıklama
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666