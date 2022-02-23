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Çanakkale’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi

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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde 6 hafta boyunca süren Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı.

Çanakkale’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde 6 hafta boyunca süren Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi’ olarak yetkilendirilen Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde 6 hafta süren Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programını tamamladı.

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4’ncüsü gerçekleştirilen Yoğun Bakım Sertifikasyon programını başarıyla tamamlayan 12 kursiyere Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Yener Tutaş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melike Şahin tarafından sertifikaları verildi.

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