Çanakkale’deki araç sayısı 249 bin 251 oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 249 bin 251 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,7’sini motosiklet, yüzde 15,7’sini kamyonet, yüzde 5,9’unu traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 12,3 azaldı

Türkiye’de Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32,0, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.