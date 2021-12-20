Çanakkale’deki sokak hayvanları için yaşam merkezi kurulacak

Çanakkale’nin dört farklı bölgesinde sokak hayvanları için kurulması planlanan yaşam merkezlerinin Biga bölgesi toplantısı Biga Belediyesi’nde yapıldı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve belediyelerin paydaş olacağı ‘Çanakkale İli Hayvan Yaşam Merkezi Planlaması’ projesi Biga’daki toplantıda görüşüldü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde Biga Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç ile birlikte Yenice, Çan, Gümüşçay ve Terzialan Belediyelerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nün yüzde 40 hibe sağlayacağı sokak hayvanlarının davranışlarına uygun bir seviye sağlamak ve hayvan popülasyonunu sabit tutabilmek, sokak hayvanlarının barınma, mama, rehabilite gibi A’dan Z’ye her şeyinin doğal yaşam alanında karşılanmasının hedeflendiği projede Biga, Çan, Yenice ilçeleri ile Gümüşçay, Karabiga, Kalkım ve Terzialan beldeleri birlikte hareket edeceği ifade edildi.

Projeyle ilgili sunum yaparak katılımcıları bilgilendiren Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu projenin hayata geçmesi halinde sokak hayvanlarının yaşam merkezlerinde rahatça yaşayabileceğini ve Biga’yı pilot bölge seçtiklerini söyledi. İl Özel İdaresi, Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin de projeye destek vermesi gerektiğini belirten Hacıalioğlu, yaşam merkezlerine nasıl mama tedariki sağlanacağını anlatarak maliyet analizini sundu.

Toplantıda söz alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yer tahsisi yapılan ve proje hazırlıklarının devam ettiği Biga Belediyesi Hayvan Bakım Konaklama Rehabilitasyon Merkezi projesiyle ilgili bilgi vererek Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün çalışmasına sıcak baktıklarını ve birlikten güç doğacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, “Haftanın başında Biga’da böyle güzel bir toplantıda bir araya geldiğimiz için Sayın Valimize teşekkür ederim. Bu konu malumunuz sadece Biga’nın değil, tüm ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin sıkıntısı. Can dostlarımızla ilgili hepimizin derdi var. Hepimiz elimizdeki imkanlarla sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çanakkale olarak katı atık birliklerimizin kurulması dolayısıyla şanslıyız. Biga Belediyesi olarak Orman Genel Müdürlüğü’nden Sarıkaya ve Eybekli köylerimizin üst sınırında tahsisini yaptırdığımız bir yer var. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Toplantının ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Valimize çalışmaların öncüsü olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, proje için yer belirlenmesi ve ön hazırlıklarının yapılması konularının istişare edilmesiyle birlikte sona erdi.