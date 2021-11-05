Çan’da ahır yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan ahır yangınında 300 saman balyası yandı.

Çan’da ahır yangını
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan ahır yangınında 300 saman balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre Çan ilçesine bağlı Karakoca köyünde Nurettin Alemdar’a ait ahşap koyun ahırında meydana gelen yangında 300 saman balyası yandı. Ahır kenarındaki atıkları yaktıktan sonra bölgeden kısa bir süre ayrılan Alemdar, döndüğünde ahırın içindeki samanların yandığını gördü. Alemdar, ahır içinde bulunan koyunları tahliye ederek Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Alemdar, başarılı olamadı. Belediye itfaiye ekipleri ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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