banner4556

Çan’da havut hayrı düzenlendi

banner4336

Çanakkale’nin Çan ilçesinde havut hayrı düzenlendi.

Çan’da havut hayrı düzenlendi
banner3909
banner4558

Çanakkale’nin Çan ilçesinde havut hayrı düzenlendi.

Çan hal yerinde düzenlenen havut hayrında yaklaşık 20 deveye havut bağlandı. Okunan mevlid-i şerifin ardından yemek ikram edildi. Düzenlenen hayra Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, deve güreşi severler ve deve sahipleri katıldı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yöremizde her zaman değer bulmuş, kültür mozağimizde ve kültürel etkinliklerimizde yerini almış ve deve güreşlerinde önemli bir gelenek olan havut hayrına katıldık. Çan Deveciler Derneği tarafından düzenlenen bu anlamlı kültürel etkinlikte halkımız ve deve severler ile güzel bir gün geçirdik” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Özlü: "Başiskele’mize 296 milyon...
Başkan Özlü: "Başiskele’mize 296 milyon...
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4349

banner3841