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Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor.

Çan’da ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde ibadethaneler Ramazan ayına hazırlanıyor.

Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ibadethanelerin iç ve dış mekan temizlikleri yapılarak Ramazan ayına hazır hale getiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Yaklaşan mübarek Ramazan Ayı öncesinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ibadethane temizliğine özen gösteriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışma arkadaşlarımız, ilçemizin tüm camilerinde iç mekan ve dış mekan temizliğini yürütmektedir. Ayrıca İtfaiye ekiplerimiz de bahçe ve alan temizliğine yardımcı olmaktadır” dedi.

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