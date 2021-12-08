Çan’da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Şehit Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışı yapıldı.

Çan Şehit Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği TÜBİTAK’ın desteği ile öğrenciler tarafından yapılan araştırma ve uygulama projelerinin sergilendiği 5. TÜBİTAK Bilim Fuarı’na, 22 projeyle 66 öğrenci katıldı. Sergilenen projeleri tanıtan öğrenciler projenin maksatları, kullandıkları malzemeler, proje aşamaları, hedeflenen sonuç ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürün hakkında bilgiler verdiler. Çan Kaymakamı Gürdal, projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje danışman öğretmenleri Yasemin Çelen, Hakan Yıldıran, Nurgül Diler, Nurşen Uydaş, Mustafa Kavak, Hacer Asardağ, Seda Çalışkan, Özlem Engin, Emine Koyuncu Ve Said Ahmet Göç’e proje sunumu yapan öğrencilere yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. Açılışa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Nursevim Türer, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.