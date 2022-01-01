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Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde yeni yılın ilk denetimleri gerçekleştirildi.

Çan’da yeni yılın ilk denetimleri yapıldı
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde yeni yılın ilk denetimleri gerçekleştirildi.

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Çan ilçesinde 2022 yılının ilk saatlerinde Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ile birlikte yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına gerçekleştirilen denetimleri yerinde incelediler. Kaymakam Gürdal, yeni yıl için alınan tedbirleri yerinde kontrol ederek, uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Mesai saati gözetmeksizin görevi başında olan personellerin yeni yıllarını kutladılar.

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