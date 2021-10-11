Çanlı öğrenciler Şehitler abidesini gezdi

Çanakkale Çan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Şehitler abidesini gezdi.

Çan Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencileri 65 kişilik öğrenci grubu, veliler ve öğretmenler eşliğinde şehitler abidesine gezi düzenledi. Gezide 1. Dünya Savaşında Çanakkale Cephesinde savaşın geçtiği mekanlar ve şehitlikler ziyaret edildi. Milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Çanakkale Şehitlikleri gezisinin ardından bilime de önem veren Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Ulupınar Gözlemevini ziyaret ettiler ve Türkiye’nin ilk büyük teleskobunu görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadılar. Cumhuriyet İlkokulu Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, “ Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gezide duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerimizde vatan , millet sevgisinin dorukta olduğu gezide gözyaşı eksik olmadı. Yüzbinlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen öğrencilerimiz hem tarihin muhteşem zaferlerinden birinin yaşandığı toprakları gördü hem de savaşın acısını hissetti. Bu duygular eşliğinde, öğretmen ve rehberlerinden yaşananlar hakkında bilgi aldılar. Vatan, millet sevgisinin yanında bilimin de iç içe olduğu geziyi harika deneyimlerle tamamladılar” dedi.