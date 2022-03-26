ÇOMÜ gönüllülerinden Akçapınar Ortaokulu’na destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi faaliyetleri çerçevesinde sürdürülen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. ÇOMÜ’lü gençler Akçapınar Ortaokulu’nda eğitim gören miniklere kitap, kırtasiye ve giysi desteği sağladı.

ÇOMÜ’lü öğrenciler tarafından Merkez ilçeye bağlı Akçapınar Ortaokulu’nda bulunan kütüphaneyi iyileştirme, kırtasiye ve giysi desteği kampanyası tamamlandı.

25 Mart Cuma günü Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Doç Dr. Nurşen Çördük, Dr. Öğretim Üyesi Güngör Hacıoğlu ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, Akçapınar Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. Gönüllü ekip, Akçapınarlı öğrencilere hediye paketlerini takdim etti. Akçapınar Ortaokulu’nda eğitim gören miniklere; kalem, cetvel seti, kalemlik, silgi, defter, kalemtıraş, çorap, pantolon ve kitap gibi malzemeler hediye edildi. Akçapınarlı miniklere destek sağlayan gönüllü ekip öğretmenleri ve öğrencilerin annelerini de unutmadı. Etkinlik sonrası gönüllü ekibin öğrenciler ile geçirdiği eğlenceli zaman görülmeye değerdi. Bir hafta içerisinde iki farklı kütüphaneyi iyileştirmeyi amaçlayan ÇOMÜ gönüllüleri çifte kütüphane hedefini gerçekleştirdi.