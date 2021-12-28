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ÇOMÜ İle Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında işbirliği

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde Ziraat Fakültesi ve Lapseki Meslek Yüksekokulu ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında yapılması planlanan işbirliği ve projelerle ilgili çevrimiçi toplantı gerçekleşti.

ÇOMÜ İle Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında işbirliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde Ziraat Fakültesi ve Lapseki Meslek Yüksekokulu ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında yapılması planlanan işbirliği ve projelerle ilgili çevrimiçi toplantı gerçekleşti.

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Toplantıya; Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi rektör yardımcısı ve dekanları ile ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür’ün yanı sıra toplantıyı organize eden Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Danışmanı Dr. Sedat Kolcuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sakaldaş ve ÇOMÜ Dış ilişkiler koordinatörlüğü katıldı.

Toplantı sonunda, ÇOMÜ ve Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında tarım konusunda 2022 yılından itibaren işbirliği yapılması kararı alındı.

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