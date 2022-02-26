ÇOMÜ’de diyaliz ünitesi açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Diyaliz Ünitesi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; Vali İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, ÇOMÜ Hastaneleri Başmüdürü Serap Yontar, Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bakırdöğen’in yanı sıra ÇOMÜ’lü akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, böbrek rahatsızlığı olan hastaların diyaliz merkezinden 7 gün 24 saat hizmet alabileceğini belirterek, “ÇOMÜ diyaliz ünitesi bünyesinde; poliklinik hizmet birimi, son teknolojiyle donatılmış 11 adet hemodiyaliz cihazı, Çanakkale’de ilk ve tek olan periton ünitesini bulunuyor. Çanakkale il genelinde 412 kişi böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz hastası ve bölgede böbrek nakli yapan tek hastane ÇOMÜ Hastanesi. Bu merkezle birlikte daha güçlü bir hizmet veriyor olacağız. ÇOMÜ Hastanesinde bugüne kadar 112 kişiye böbrek nakli yapıldı. Şu an 232 hastamız da böbrek nakli olmayı bekliyor. Bu merkez sayesinde daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Bu bağlamda bu merkez çok önemliydi. Diyaliz ünitesinin açılmasına katkı sunan herkese ve özellikle başta valiliğimiz ve il sağlık müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ediyorum”

Açılış konuşmasının ardından diyaliz ünitesinin açılmasına katkı sunan hayırsever bağışçılar; Tolga Yelçioğlu ve Avukat Recep Kemahlı adına Sevinç Bilgeci’ye günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Açılış programı kurdele kesilmesinin ardından, ÇOMÜ Hastanesinde tedavi gören hayırsever Recep Kemahlı’nın protokol tarafından ziyaret edilmesiyle sona erdi.